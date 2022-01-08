 Казанцы выступают за возвращение улице Назарбаева названия Эсперанто
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Казанцы выступают за возвращение улице Назарбаева названия Эсперанто

Опрос быз запущен на фоне протестов в Казахстане.

Истории
8 января 2022  09:43
Автор:
Эдуард Салихов

Казанцы выступают за возвращение улице Назарбаева названия Эсперанто. Опрос быз запущен на фоне протестов в Казахстане. Голосование проводится в Telegram-канале «Архитектурасы». 

Так, около 83% участников опроса выбрали прежнее для улицы название — Эсперанто, 4% хотят оставить название в честь экс-прзидента Казахстана, 10% голосуют за новое название и 3% затрудняются ответить. В опросе за трое суток приняли участие более 1400 человек. 

Напомним, улица Эсперанто была переименована в честь Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2015 году. Предполагалось, что это поможет развитию дружеских отношений между двумя республиками. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Советском районе Казани появится улица Ханская.

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