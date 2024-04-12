Казанцы выходят на очередные старты спартакиады долголетия

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Город
12 апреля 2024  10:15
Автор:
Елизавета Черкина

Сегодня в Казани на стадионе «Кожаный мяч» на ул. Гаврилова, 48б состоятся соревнования по северной ходьбе в рамках спартакиады «Игры долголетия. Жизнелюб», которая началась в октябре прошлого года и завершится в мае этого. 

Об этом вчера на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил руководитель проекта «Игры долголетия. Жизнелюб» Рустам Багаутдинов. Соревнования стартуют в 10.05. 

Отметим, что спартакиада «Игры долголетия. Жизнелюб» проводится для активных жителей в возрасте от 55 лет. Это первые в Казани соревнования между пожилыми людьми. В каждом районе проходят соревнования, а дальше победителей пригласят на финал. Главным призом спартакиады станет переходящий кубок. Игры охватывают восемь видов спорта. 

- У нас завершены соревнования по настольному теннису, плаванию, шахматам, волейболу и лыжным гонкам, - отметил Багаутдинов. - 12 апреля начнутся районные этапы по северной ходьбе, на следующий день пройдет финал по дартсу. В ближайшее время состоятся турниры по футболу 5 х 5, ГТО и бегу. Есть разделение по трем категориям для мужчин и женщин: любители, спортсмены и участники от 70 лет. В каждой дисциплине разыгрываются по шесть комплектов медалей. К участию приглашаются все желающие, попадающие в возрастную категорию.

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