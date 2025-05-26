Казанцы задолжали управляющим компаниям почти 1 млрд рублей

news_top_970_100
Город
26 мая 2025  12:43

Жители Казани накопили почти миллиард рублей долга перед управляющими компаниями за жилищно-коммунальные услуги. Об этом на еженедельном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Хотя за последний год задолженность сократилась на 5,5%, ситуация остается напряженной. Гиниятуллин призвал горожан своевременно оплачивать коммунальные услуги: «От этого зависит качество содержания домов и надежность работы всех систем ЖКХ».

При этом сами управляющие компании демонстрируют более ответственный подход – их долг перед поставщиками тепла не превышает 65 млн рублей. Однако нехватка средств сказывается на качестве услуг: низкие зарплаты дворников, недостаток современной техники и реагентов для зимней уборки создают проблемы в обслуживании домовых территорий.

news_right_column_240_400
Новости
Казанцы задолжали управляющим компаниям почти 1 млрд рублей
В 2025 году в Казани планируют обновить 35 км теплосетей
Редкая копейка 2005 года выставлена на продажу в Казани по цене автомобиля
В Казани цены на вторичное жилье за 5 лет выросли в 2,3 раза
В Татарстане активно ремонтируют центры занятости в рамках нацпроекта
Казань завершит экологический двухмесячник масштабным субботником
Впервые с 2009 года игрок «Рубина» вошёл в топ-3 по системе «гол+пас»
26 мая температура в Татарстане поднимется до +25 градусов