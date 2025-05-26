Казанцы задолжали управляющим компаниям почти 1 млрд рублей

Жители Казани накопили почти миллиард рублей долга перед управляющими компаниями за жилищно-коммунальные услуги. Об этом на еженедельном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Хотя за последний год задолженность сократилась на 5,5%, ситуация остается напряженной. Гиниятуллин призвал горожан своевременно оплачивать коммунальные услуги: «От этого зависит качество содержания домов и надежность работы всех систем ЖКХ».

При этом сами управляющие компании демонстрируют более ответственный подход – их долг перед поставщиками тепла не превышает 65 млн рублей. Однако нехватка средств сказывается на качестве услуг: низкие зарплаты дворников, недостаток современной техники и реагентов для зимней уборки создают проблемы в обслуживании домовых территорий.