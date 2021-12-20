Казанцы заметили городской автобус, ехавший на трех колесах

Жители Казани засняли на видео городской автобус, который ехал на трех колесах. Несмотря на это водитель продолжал свой путь. Соответствующая видеозапись появилась в одной из казанских групп в Instagram.

На видео видно, что одно из колес «краснобуса» не крутится и тащится по земле.

Увидев ролик, казанцы возмутились такому нарушению и выразили беспокойство в комментариях.

«От этого плакать хочется, водила-работяга, думаешь, по своей воле и от хорошей жизни на такой технике работает?», «Как на рейс выпустили?» — пишут подписчики.

Для того чтобы выяснить, почему неисправный автобус выпустили на рейс, наше издание обратилось к председателю Ассоциации АТП РТ Сергею Темлякову. Однако на момент публикации материала ситуацию он не прокомментировал.