Казанец Альберт Бикмуллин, спасший девочку, погиб в зоне СВО

Как сообщает «Татар-информ», в зоне спецоперации погиб житель Казани Альберт Бикмуллин – человек, который в феврале 2023 года спас годовалую девочку от отца-наркомана в поселке Юдино.

Тогда мужчина в неадекватном состоянии пытался выбросить своих детей из окна пятого этажа, утверждая, что «спасает» их от огня. Альберт, проезжавший мимо на грузовике, взобрался на козырек магазина и попытался уговорить отца остановиться. В этот момент тот бросил ребенка вниз, но Бикмуллин успел поймать девочку и передать ее прохожим. Затем он поднялся в квартиру, чтобы забрать остальных детей, и вызвал полицию.

За этот подвиг Альберт был награжден медалью СК РФ «Доблесть и отвага». В июне 2023 года он подписал контракт в центре «Батыр» и отправился в зону СВО. В интервью «Татар-информу» он объяснил, что пошел защищать Родину не ради званий, а ради мира.

«Я хочу, чтобы все побыстрее закончилось. У меня там служат родственники, и я тоже решил внести свой вклад. Дома меня не поддержали, но надеюсь, что со временем поймут», – говорил тогда отец пятерых детей.