Казанец лишился 380 тыс. рублей, пытаясь приобрести криптовалюту

Житель Казани лишился 380 тыс. рублей, пытаясь купить криптовалюту. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по столице РТ.

По данным следствия, 12 ноября в отдел полиции обратился 21-летний казанец и рассказал, что решил приобрести криптовалюту на одном из профильных сайтов иностранного государства. После регистрации он несколько раз совершал финансовые операции и выводил деньги. Однако когда потерпевший внес крупную сумму, его профиль заблокировали, а техподдержка сообщила ему, что для разблокировки необходимо заплатить за страховой депозит в 130 тыс. рублей. После того, как он внес эту сумму, администратор перестал ему отвечать. Тогда казанец понял, что стал жертвой мошенников.

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела продолжается.