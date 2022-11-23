 Казанец лишился 380 тыс. рублей, пытаясь приобрести криптовалюту
news_header_top_970_100

Казанец лишился 380 тыс. рублей, пытаясь приобрести криптовалюту

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Город
23 ноября 2022  15:19
Автор:
Роза Габитова

Житель Казани лишился 380 тыс. рублей, пытаясь купить криптовалюту. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по столице РТ. 

По данным следствия, 12 ноября в отдел полиции обратился 21-летний казанец и рассказал, что решил приобрести криптовалюту на одном из профильных сайтов иностранного государства. После регистрации он несколько раз совершал финансовые операции и выводил деньги. Однако когда потерпевший внес крупную сумму, его профиль заблокировали, а техподдержка сообщила ему, что для разблокировки необходимо заплатить за страховой депозит в 130 тыс. рублей. После того, как он внес эту сумму, администратор перестал ему отвечать. Тогда казанец понял, что стал жертвой мошенников. 

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела продолжается.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса