Казанец осужден на 5 лет колонии за хранение наркотиков и склонение к их потреблению подростка

Прокуратура Московского района Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта) и пунктом «а» части 3 статьи 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств).

Согласно материалам дела, в ночь с 8 на 9 августа 2024 года молодой человек через мессенджер приобрел наркотическое вещество массой 0,44 грамма для личного употребления. Позже, находясь в лесополосе около поселка Левченко в лесопарке «Лебяжье», он употребил запрещенное вещество и предложил его своему несовершеннолетнему знакомому, который согласился.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, о чем сообщила пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.