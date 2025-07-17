Казанец получил 3 года колонии за пьяное управление лодкой и наезд на женщину

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Город
17 июля 2025  17:15

Лаишевский районный суд вынес приговор 46-летнему жителю Казани, признанному виновным в нарушении правил эксплуатации водного транспорта с тяжкими последствиями. Летом 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея соответствующих прав, управлял моторной лодкой «Казанка-М» в акватории Волги близ поселка Зеленый Бор.

Как установило следствие, в результате противоправных действий подсудимого произошел наезд на 60-летнюю женщину, находившуюся в воде. Пострадавшая получила тяжелые травмы, приведшие к установлению II группы инвалидности.

Суд, учитывая позицию транспортного прокурора, назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении с последующим запретом на управление водным транспортом сроком на 2,5 года. Дополнительно с осужденного взыскано 430 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.

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