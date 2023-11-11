Казанец получил 9 лет «сторгача» за нападение на поликлинику

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Республика
11 ноября 2023  13:21
Автор:
Виктория Осинина

Следствием и судом установлено, в ночь на 25 мая этого года нетрезвый казанец, проезжая по улице Гладилова на такси, поругался с водителем, после чего тот высадил пассажира. Оказавшись рядом со зданием поликлиники, мужчина проник через форточку в помещение регистратуры в поисках еды и алкоголя. Ничего не найдя, он стал рассматривать карточки пациентов. 67-летняя сотрудница охраны попыталась выставить мужчину из помещения, но он вдруг выстрелил в женщину из пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Сделав не менее трех выстрелов, мужчина скрылся, а женщина с ранением грудной клетки была госпитализирована. В тот же день мужчина вернулся на место преступления в поисках потерянного мобильного телефона и был задержан.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по РТ.

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