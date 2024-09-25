Казанец получил срок за кражу шоколадных конфет

25-летний житель Казани, совершивший серию краж шоколадных конфет в Чистополе, осужден на 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

В суде было установлено, что мужчина, в течение одного дня, 30 июня 2023 года, похитил наборы конфет в пяти магазинах города, унеся с собой 31 коробку общей стоимостью более 9 тысяч рублей.

Чистопольская городская прокуратура поддержала государственное обвинение и добилась справедливого наказания для злоумышленника. Приговор вступил в законную силу.