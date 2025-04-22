Казанец предстанет перед судом за оправдание нацизма в соцсетях

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Республика
22 апреля 2025  17:55

Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Казани, обвиняемого в оправдании нацистской идеологии. Инцидент произошел в прошлом году, когда тогда еще несовершеннолетний молодой человек разместил в открытом чате комментарий, содержащий, по заключению экспертов, признаки оправдания практик нацизма времен Второй мировой войны.

«Передача дела в суд подтверждает принципиальную позицию правоохранительных органов по пресечению любых попыток реабилитации нацизма и искажения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны», – заявили в пресс-службе следственного управления.

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