Казанец предстанет перед судом за оправдание нацизма в соцсетях

Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Казани, обвиняемого в оправдании нацистской идеологии. Инцидент произошел в прошлом году, когда тогда еще несовершеннолетний молодой человек разместил в открытом чате комментарий, содержащий, по заключению экспертов, признаки оправдания практик нацизма времен Второй мировой войны.

«Передача дела в суд подтверждает принципиальную позицию правоохранительных органов по пресечению любых попыток реабилитации нацизма и искажения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны», – заявили в пресс-службе следственного управления.