Казанец при аресте авто за долг в 200 тыс. рублей попытался задавить взыскателей

Драку и ДТП попытался устроить житель Казани, когда приставы пришли арестовывать его машину за невыплату долга.

Казанец задолжал жительнице Тукаевского района, с которой были судебные разбирательства, почти 200 тыс. рублей. Приставы также вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на 12,5 тыс. рублей и наложили арест авто должника марки Subaru Impeza.

При попытке ареста авто, на которой присутствовали и члены семьи взыскательницы, должник набросился на них, порвал одному из них куртку и даже пытался устроить второе ДТП, а именно наехать на взыскателей. Также он перекрыл Subaru второй машиной, на которой приехал должник.

Мужчина, 200 тыс. рублей, попытался задавить взыскателей. Фото: © пресс-служба УФССП по РТ

Все это записали камеры видеонаблюдения. Иномарку должника все-таки арестовали, ее отправят на торги, если мужчина не погасит долг в течение 10 дней. Более того, ему придется ответить перед законом и за свое поведение при аресте авто, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.