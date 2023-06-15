 KazanExpress продал склад в Татарстане девелоперу UD Group за 3,6 млрд рублей
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KazanExpress продал склад в Татарстане девелоперу UD Group за 3,6 млрд рублей

Сделка компании в формате продажи с обратной арендой стала первой в республике.

Город
15 июня 2023  16:46
Автор:
Валерий Саидов

Маркетплейс KazanExpress продал свой склад девелоперской компании UD Group (компания, занимающаяся строительством, ремонтом или реконструкцией объектов недвижимости – прим. Ред.) за 3,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

При этом KazanExpress остается арендатором складского помещения, а девелоперская компания будет обеспечивать управление им.

 

Фото: © пресс-служба ООО «КазаньЭкспресс»

«Благодаря данной сделке маркетплейс избавился от необходимости содержания недвижимости и расходов на ее администрирование, что не входит в обязанности компании. Также теперь маркетплейс может направить освободившиеся деньги на развития основного бизнеса», – отметил директор по инвестициям компании Никита Еремин.

Подобная сделка стала первой в своем роде в Татарстане. Как подчеркнул член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян, благодаря такому договору KazanExpress может интенсивно наращивать свой бизнес, а UD Group – равзивать потенциал компании в логистическом направлении как инвестор и девелопер.

 

Фото: © пресс-служба ООО «КазаньЭкспресс»

Казанский маркетплейс в дальнейшем планирует построить еще семь складов общей площадью хранения более 1 млн кв. метров в партнерстве с UD Group. 

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