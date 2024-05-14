KazanForum-2024 откроют халяль-маркет, совещание по экспорту и министерские сессии

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Город
14 мая 2024  08:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня, 14 мая, в Казани начинается работа первого дня XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Форум проводится с 2009 года ежегодно, а в прошлом году по решению Президента России получило статус федерального события. Большинство участников уже прибыло в столицу Татарстана и примет участие в работе на площадках.

Так, первым мероприятием будет окружное совещание по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его возглавит гендиректор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина. Также состоятся министерские сессии по вопросам развития экономики страны.

Казанцы и гости города смогут посетить ярмарку халяль-продукции Kazan Halal Market в агропромышленном парке «Казань». Здесь будет представлено больше 4,5 тысячи товаров из разных стран мира, можно будет ознакомиться с ними и приобрести продукты питания, косметику, одежду, аксессуары и товары для дома. 

Ранее мы писали, что вся продукция сертифицирована как халяль и прошла дополнительную проверку комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан.

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