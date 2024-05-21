KazanForum 2024 собрал рекордное количество участников

Казань стала важной площадкой развития международного сотрудничества. В ходе форума состоялось 9 встреч представителей России и других стран, включая Азербайджан, Афганистан, Иран, Катар, Кыргызстан и Малайзию. В рамках KazanForum прошел форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества, собравший делегатов из 20 стран СНГ, Африки и Азии. Также в столице РТ прошло заседание группы стратегического видения «Россия - Исламский мир» под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова.

- Благодаря форуму мы стали еще ближе с нашими коллегами - мусульманскими странами, - прокомментировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, принявший участие в мероприятиях. - Что нам эта близость дает? Я могу сказать, что за прошедший год у нас товарооборот со странами ОИС увеличился на 30%. У нас больше стало туристических обменов, мы стали больше поставлять продукции в эти страны, стали больше получать ее в Россию. У нас даже новые регионы приехали со своими инвестиционными программами, поисками инвесторов. У нас более 120 соглашений было заключено, причем это конкретные соглашения, уже работают бизнес-процессы.

В ходе KazanForum были заключены соглашения и меморандумы, связанные с развитием исламского финансирования, экспорта, логистики, а также с привлечением инвестиций.

Раис РТ Рустам Минниханов провел встречи с чрезвычайными и полномочными послами ряда государств.

- Для нашей страны сотрудничество с исламским миром было и остается одним из важнейших векторов внешней политики, - отметил глава республики.

Важной частью программы форума стала выставка Russia Halal Expo. Свои продукты на ней представили 17 российских регионов и 11 стран. Также на территории агропромпарка «Казань» прошла ярмарка халяльных продуктов Kazan Halal Market, в которой приняли участие почти 500 компаний из 9 стран и регионов России.

В рамках KazanForum была организована выставка недвижимости International Property Market 2024. На ней были презентованы лучшие проекты российской и зарубежной недвижимости. Посетители могли оценить не только архитектурную составляющую проектов, но и их инвестиционную привлекательность. В выставке приняли участие как российские девелоперы, так и их коллеги из ОАЭ, Турции и Индонезии, а также ведущие архитектурные бюро.