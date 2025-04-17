KazanForum объединит Россию и исламский мир

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в оргкомитете международного форума «Россия — исламский мир: KazanForum», который пройдет под председательством первого вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Форум обещает стать масштабной площадкой для диалога: запланировано более 130 мероприятий по ключевым направлениям сотрудничества, включая исламские финансы, индустрию халяль, культуру, туризм и женскую повестку. Особое внимание уделят молодежной политике — этой теме посвят заседание Группы стратегического видения.

Культурная программа впечатлит разнообразием: Kazan Halal Market, фестивали скромной моды и восточной культуры, выставки исламской архитектуры. Отдельным событием станет съезд министров культуры стран ОИС в преддверии получения Казанью статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году.

С 11 по 31 мая форум дополнит XXXVIII Международный фестиваль классического балета имени Нуриева, подчеркивающий синтез культурных традиций.