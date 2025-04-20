KazanForum станет площадкой для обсуждения кибербезопасности и защиты цифрового суверенитета

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Республика
20 апреля 2025  14:22

В рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» 14 мая пройдет ключевая сессия, посвященная вопросам информационной безопасности. Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, мероприятие организовано в ответ на запросы стран исламского мира о сотрудничестве в цифровой сфере.

 

Основные темы обсуждения:

  • Современные подходы к защите цифровых границ государств
  • Регулирование национальных информационных пространств
  • Противодействие кибератакам и обеспечение киберустойчивости

Вершинин отметил, что многие страны Ближнего Востока, Африки и Азии уже заключили с Россией соответствующие межправительственные соглашения. На сессии выступят представители государственных структур и ведущих ИТ-компаний, а у участников будет возможность задать вопросы и сформулировать конкретные запросы для углубления сотрудничества.

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KazanForum станет площадкой для обсуждения кибербезопасности и защиты цифрового суверенитета
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