KazanForum станет площадкой для обсуждения кибербезопасности и защиты цифрового суверенитета

В рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» 14 мая пройдет ключевая сессия, посвященная вопросам информационной безопасности. Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, мероприятие организовано в ответ на запросы стран исламского мира о сотрудничестве в цифровой сфере.

Основные темы обсуждения:

Современные подходы к защите цифровых границ государств

Регулирование национальных информационных пространств

Противодействие кибератакам и обеспечение киберустойчивости

Вершинин отметил, что многие страны Ближнего Востока, Африки и Азии уже заключили с Россией соответствующие межправительственные соглашения. На сессии выступят представители государственных структур и ведущих ИТ-компаний, а у участников будет возможность задать вопросы и сформулировать конкретные запросы для углубления сотрудничества.