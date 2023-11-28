Казани открылась выставка, посвященная Донбассу

В роли организатора выставки выступил Музей современной истории России (Москва). Помимо Казани экспозиции уже были представлены в Кирове, Уфе, Кудымкаре, Ханты-Мансийске, Луганске и Донецке.

Скульптура «Цветы Донбасса», автор - Виктор Михалев

Выставка дает уникальную возможность узнать историю и современную жизнь Донбасса. Казанская экспозиция рассказывает и о связях этой территории с нашей республикой.

Татарстан и Донбасс тесно взаимодействуют с советских времен. Восстанавливать разрушенную после Гражданской войны промышленность на Донбасс отправились добровольцы со всей страны, в том числе и из Татарии. Помогать в борьбе с безграмотностью туда приезжали татарские писатели, поэты.

- Много деятелей культуры, например Хади Такташ, Файзулла Туишев, Назиб Жиганов, побывали в Донбассе, - рассказала заместитель генерального директора Нацмузея РТ по научно-исследовательской работе Светлана Измайлова. - И это показатель того, что наша республика и Донбасс имеют неразрывные связи.

Экспозиция рассказывает не только о прошлом, но и о настоящем, при этом внести свой вклад мог любой желающий. Для этого татарстанцам предложили принести в Нацмузей РТ предметы, связанные с проведением специальной военной операции. Их выставили в отдельной витрине. Экспонаты предоставлены в том числе благотворительными организациями, волонтерскими и добровольческими отрядами.

- Вероятно, это одна из самых актуальных выставок нашего времени, - прокомментировала куратор проекта, заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной работе Музея современной истории России Тамара Казакова. - Она отвечает актуальному запросу российского общества на получение достоверной информации о регионе в связи с проводимой нашей страной СВО.

Помимо исторических экспонатов посетители могут ознакомиться с работами современных художников, фотографиями, отражающими жизнь людей на этой земле сегодня.

Уникальным экспонатом музея стал макет шахты, который был изготовлен для иллюстрации произведения Шарифа Камала «Воронье гнездо». В нем детально воссоздан быт шахтеров Донбасса - буквально вплоть до игральных карт на столе. Макет будто переносит в атмосферу прошлого, позволяя взглянуть на нелегкие жизнь и труд реальных людей, ставших героями своего времени, дает возможность испытать их радости и горести, почувствовать ту духовную силу, которая помогала им выстоять в то сложное время.

Открытие выставки вызвало большой интерес среди посетителей Национального музея Татарстана. Экспонаты рассказывают о многонациональной культуре Донбасса, его многовековой истории. Выставка стала настоящей находкой для тех, кто интересуется историей и культурой региона, его связью с Россией, кто стремится понять современные вызовы, с которыми сталкиваются жители Донбасса.

Гулюса ХАСАНОВА