Казанку привлекут к ответственности за нападение на инспектора Госавтоинспекции

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Город
20 июля 2025  12:24

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы, обвиняемой в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Материалы направлены в суд для дальнейшего разбирательства, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Татарстан.

Как установили следователи, инцидент произошел в ночь на 25 мая текущего года на улице Беломорская. По данным следствия, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения девушка сначала оскорбила инспектора дорожно-патрульной службы, а затем перешла к физическому насилию, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами по телу.

Правоохранителю потребовалось применить меры для пресечения противоправных действий. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Как уточнил старший помощник руководителя следственного управления Андрей Шептицкий, все необходимые следственные мероприятия завершены, собранные доказательства позволяют передать материалы в суд для рассмотрения по существу. Теперь вопрос о мере ответственности молодой женщины будет решать судебная инстанция.

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