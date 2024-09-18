Казанская бизнесвумен предстанет перед судом за хищение соцвыплат

В Казани 57-летняя предпринимательница предстанет перед судом за хищение 341 тысячи рублей, предназначенных для социальных выплат.

Как установило следствие, женщина, являясь учредителем и генеральным директором медицинской организации, в период с января по июль 2022 года использовала свое служебное положение в корыстных целях. Она хитростью завладела средствами государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ», которые должны были быть направлены на социальные выплаты.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу.