 Казанская команда Ek-ALGA выиграла соревнования по фиджитал-гонкам
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Казанская команда Ek-ALGA выиграла соревнования по фиджитал-гонкам

Казанцам удалось закрепить отрыв в 21 секунду.

Город
25 ноября 2022  16:03
Автор:
Эдуард Салихов

Пилоты казанской команды Ek-ALGA Борис Гарифуллин и Михаил Стаценко стали победителями фиджитал-игр в дисциплине гонки. Всего в турнире участвовало восемь команд. Участникам требовалось пройти 20 реальных кругов на картинге и 10 виртуальных кругов в симуляторе. Казанцам удалось закрепить отрыв в 21 секунду.

«Мы победили за счет баланса команды. Миша — быстрый симрейсер, а у меня имелись успехи в картинге. Мы подсказывали друг другу», — рассказал Борис Гарифуллин. 

Добавим, что спецгостем соревнований стал бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин. Кроме того состоялся шоу-заезд с участием стримеров Дмитрия Ликса (dmitry_lixxx), Александра Парадеева (paradeevich), топовых автогонщиков программы SMP Racing и других. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани призовой фонд «Игр будущего» в 2024 году составит $25 млн. Участниками турнира станут 2 тыс. человек, а деньги распределят по всем дисциплинам. Основным отличием турнира станет наличие фиджитал-дисциплин. Фиджитал игры — это сочетание киберспорта и физической активности. Так, участники будут соревноваться в киберспорте, а затем — в реальном мире.

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