Казанская компания получила сертификаты на БПЛА для сельского хозяйства

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Республика
17 октября 2024  10:12

Казанская фирма была официально сертифицирована Росавиацией на использование беспилотного летательного аппарата, предназначенного для опрыскивания полей. Информация об этом поступила от РИА Новости со ссылкой на фонд НТИ.

Модель БПЛА ИД-100А способна подниматься в воздух с максимальной нагрузкой до 640 килограммов и оснащена бензиновым двигателем, разработанным в компании, мощностью 240 лошадиных сил.

Фонд НТИ оказал финансовую поддержку проекту беспилотника в размере 500 миллионов рублей, сообщили представители фонда. Генеральный директор НТИ Вадим Медведев отметил, что разработка тяжелых беспилотных авиационных систем ведется инженерами с 2015 года.

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