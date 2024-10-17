Казанская компания получила сертификаты на БПЛА для сельского хозяйства

Казанская фирма была официально сертифицирована Росавиацией на использование беспилотного летательного аппарата, предназначенного для опрыскивания полей. Информация об этом поступила от РИА Новости со ссылкой на фонд НТИ.

Модель БПЛА ИД-100А способна подниматься в воздух с максимальной нагрузкой до 640 килограммов и оснащена бензиновым двигателем, разработанным в компании, мощностью 240 лошадиных сил.

Фонд НТИ оказал финансовую поддержку проекту беспилотника в размере 500 миллионов рублей, сообщили представители фонда. Генеральный директор НТИ Вадим Медведев отметил, что разработка тяжелых беспилотных авиационных систем ведется инженерами с 2015 года.