Казанская квартира превратилась в наркопритон: хозяйке грозит условный срок

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Город
18 июля 2025  10:58

В Авиастроительном районе Казани завершилось судебное разбирательство в отношении 43-летней местной жительницы, обвиненной в организации наркопритона. Как установило следствие, в декабре 2024 года женщина на протяжении трех недель предоставляла свою квартиру для потребления запрещенных веществ.

Прокуратура района, поддерживавшая государственное обвинение, представила неопровержимые доказательства систематического использования жилья в преступных целях. Суд признал подсудимую виновной по статье 232 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию притонов.

В качестве наказания фигурантка получила 1,5 года условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Такой вердикт учитывает отсутствие у обвиняемой предыдущих судимостей и другие смягчающие обстоятельства.

В настоящий момент приговор в законную силу еще не вступил.

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