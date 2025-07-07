Женщина из РТ чудом выжила после страшных осложнений при родах

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Город
7 июля 2025  17:23
Автор:
Елизавета Черкина

35-летняя жительница Татарстана едва не погибла от последствий кесарева сечения. После рождения здорового сына Эмиля весом 4,6 кг молодая мама столкнулась с опаснейшим осложнением - скрытым гнойным процессом.  Об этом сообщается в телеграм-канале РКБ. 

Первые тревожные симптомы появились уже дома после выписки: температура, усиливающиеся боли, а затем и гной, хлынувший из послеоперационного шва. В Республиканской клинической больнице врачи обнаружили катастрофическую картину - некроз матки и обширное гнойное воспаление в брюшной полости.  

Если бы не экстренная операция, пациентка могла погибнуть от сепсиса. Медикам пришлось полностью удалить детородный орган, чтобы спасти жизнь молодой маме.  

Сейчас женщина постепенно восстанавливается. Все это время ее муж ухаживал за новорождённым сыном и поддерживал ее как мог.  
 

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