Казанская научная конференция соберет порядка 100 математиков

Ученые в столице Татарстана обсудят, как математика сможет ускорить импортозамещение в российской экономике.

3 - 7 июня состоится Казанская научная мультиконференция - в ее рамках будут проходить сразу три конференции: «Математические методы в технике и технологиях», «Киберфизические системы: проектирование и моделирование» и «Дифференциальные уравнения и их приложения». Как видно из названий, мероприятие наибольший интерес вызовет у математиков. На широкую аудиторию такие слова, как правило, наводят тоску, зато абсолютно все пользуются плодами трудов ученых.

Как сообщил один из главных организаторов мультиконференции, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, она должна собрать около 100 ученых из России и Беларуси. В ходе мероприятия участники обсудят порядка 300 научных докладов. «Особенностью конференции станет обсуждение квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций с участием экспертов высшей аттестационной комиссии», - сказал глава Академии наук республики. То есть на конференции при удачном стечении обстоятельств можно будет поднять свой научный статус тем, кто представит такие работы.

Площадками для проведения мероприятия, помимо Академии наук РТ, станут КНИТУ, КНИТУ им. Туполева - КАИ, КФУ, Университет Иннополис и КГИК.

Заместитель председателя регионального отделения Российского профессорского собрания Тамара Чистякова отметила, что в этом году научную мультиконференцию принимает Казань - центр интеграции промышленности, науки и образования. По ее словам, это позволит рассматривать на конференции конкретные математические модели для применения на производствах.

Практически каждая секция будет посвящена очень актуальной сейчас теме импортозамещения и реинжиниринга. Но через призму математических моделей. И это не какие-то заумные, отвлеченные от реальности понятия. Они присутствуют везде в нашей жизни - от бытовых приборов до искусственного интеллекта. У любой автоматизированной системы ядром являются математические модели. Никакой цифровизации без высшей математики не бывает.

Это наглядно проиллюстрировал ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев живым примером проекта вертолета «Актай».

«Передовая инженерная школа, которая пройдет в рамках конференции в нашем вузе, носит название «Комплексная инновационная инженерия». В частности, один из проектов, который будет обсуждаться, предполагает создание нового вертолета на базе отечественного двигателя ВК-650. Это реновация проекта, известного в Татарстане как «Актай», - рассказал он. Алибаев добавил, что на испытание авиационного двигателя уходит, как правило, больше года и очень много средств, поскольку он тестируется до полного изнашивания, а его детали дорогие. А с применением математических моделей срок сокращается до нескольких месяцев. Соответственно, экономятся и деньги.