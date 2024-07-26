Казанская пенсионерка лишилась 7 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам

77-летняя жительница Казани стала жертвой изощренной мошеннической схемы. Под предлогом спасения денег от «похитителей» преступники убедили пенсионерку продать квартиру и передать им все сбережения.

Злоумышленники связались с пожилой женщиной через мессенджер, сообщив, что с ее счетов пытаются снять деньги. Затем с пенсионеркой по видеосвязи связался лжесотрудник правоохранительных органов, который убедил женщину продать квартиру и передать деньги курьеру, чтобы спасти их от преступников. Также мошенники выманили у пенсионерки все ее сбережения – 300 тысяч рублей и 500 долларов.

Только спустя несколько дней пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила порядка 7 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.