Казанская спортсменка Вероника Кудерметова прошла в третий круг турнира WTA-1000

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (50-я ракетка мира) пробилась в третий круг престижного турнира WTA-1000 в Риме, переиграв американку Аманду Анисимову (17-я в рейтинге) в двух сетах – 7:6 (7:5), 7:5.

Матч длился 2 часа 26 минут и получился напряженным. Кудерметова продемонстрировала стабильную игру на приеме, реализовав 6 из 17 брейк-пойнтов, в то время как ее соперница допустила 10 двойных ошибок.

В следующем круге россиянке предстоит встретиться с победительницей пары Тайхман (Швейцария) – Радукану (Великобритания). Турнир в Риме, где действующей чемпионкой является полька Ига Швёнтек, продлится до 17 мая.

Эта победа стала важным шагом для Кудерметовой в подготовке к предстоящему Roland Garros. В прошлом году российская теннисистка дошла до четвертьфинала на грунтовых кортах Парижа.