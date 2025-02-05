Казанская спортсменка завоевала золото на чемпионате России по пулевой стрельбе

Воспитанница казанской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» Айгуль Хабибуллина стала победительницей чемпионата России по пулевой стрельбе. В олимпийском упражнении «Винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя» она обошла 137 соперниц, подтвердив свой высокий уровень мастерства.

В финале Айгуль Хабибуллина со счетом 17:15 одержала победу над Марией Васильевой из Владимирской области. Бронзовую медаль завоевала Юлия Круглова из Красноярского края.

Айгуль Хабибуллина уже имеет в своей копилке победу на этапе Кубка России и золото Кубка Республики Беларусь. Ее успехи стали результатом многолетних тренировок в республиканской спортивной школе олимпийского резерва «Динамо», где она продолжает совершенствовать свои навыки.

Чемпионат России по пулевой стрельбе проходит в Ижевске и продлится до 6 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены старше 14 лет, имеющие квалификацию не ниже первого разряда.

Успехи Айгуль Хабибуллиной — это не только личное достижение, но и доказательство высокого уровня подготовки казанских спортсменов, продолжающих традиции «Динамо».