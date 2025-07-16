Казанская станция метрополитена «Авиастроительная» на год поменяет название

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Город
16 июля 2025  15:33

В честь юбилея Казанского метрополитена станция «Авиастроительная» на весь сезон 2025/2026 сменит название на «Рубин-Авиастроительная». Это решение стало частью масштабного сотрудничества между транспортным предприятием и футбольным клубом, база которого расположена в непосредственной близости от станции.

 Фото: rubin-kazan.ru

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин назвал этот шаг символичным жестом, подчеркивающим глубокую связь клуба с городом и его жителями. «Мы благодарны руководству Казани за возможность стать частью истории метрополитена», – отметил он.

Параллельно клуб представил новую форму, дизайн которой вдохновлен архитектурными элементами станции «Авиастроительная». Зеленые акценты на экипировке отсылают к традиционной цветовой гамме метрополитена, а геометрический рисунок повторяет узоры декоративных панелей подземного вестибюля.

Как сообщили в пресс-службе «Рубина», специальная экспозиция с новой формой уже установлена на перроне станции. Этот проект стал одним из самых необычных в истории взаимодействия спортивных клубов и городского транспорта в России.

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Казанская станция метрополитена «Авиастроительная» на год поменяет название
Казанская станция метрополитена «Авиастроительная» на год поменяет название
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