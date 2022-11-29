 Казанская учительница вошла в топ-10 лучших педагогов страны
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Казанская учительница вошла в топ-10 лучших педагогов страны

Форум объединил 300 учителей со всей России.

Город
29 ноября 2022  09:51
Автор:
Ольга Ильина

Педагог школы №153 в Казани Алевтина Софронова вошла в десятку лучших учителей по регионам России. Об этом сообщили в администрации Кировского и Московского районов.

«Награду вручили на всероссийском форуме „Изобразительное искусство в современной школе: культура, образование, развитие“», - рассказали в пресс-службе районов.

Всего на форуме в Санкт-Петербурге приняли участие 300 учителей со всех регионов страны.

Софронова преподает детям изобразительное искусство и технологию.

Ранее «КВ» сообщали, что старший преподаватель кафедры теории и методики волейбола и баскетбола Поволжского университета спорта Николетта Серебренникова получила награду в конкурсе «Лучший молодой ученый СНГ».

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