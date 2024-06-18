Казанские бадминтонисты о победе на играх БРИКС: «Дома всегда так - бесконечная поддержка»

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Спорт
18 июня 2024  16:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанские спортсмены Евгения Косецкая и Сергей Сирант стали чемпионами Игр БРИКС по бадминтону в одиночном разряде. Об этом пишет казанская мэрия. Соревнования проходили с 13 по 16 июня в Казани с участием 200 спортсменов.

Евгения Косецкая в финале обыграла Марию Голубеву из Нижнего Новгорода со счетом 15:21, 21:8 и 21:13.

«Игры БРИКС организованы на высоком уровне. В зале Центра бадминтона сделали ремонт перед турниром. Мы были хорошо подготовлены, но финальные состязания получились сложнее. Рада победе», - поделилась Евгения.

Сергей Сирант в финале обыграл Артура Печенкина со счетом 21:14 и 21:13.

«Я доволен своим выступлением. Сборы проходили в подмосковном Кратово. Состав участников не отличался сильными спортсменами, но все равно было важно победить. Тем более я играл у себя дома, родные стены помогли», - сказал Сергей.

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