Казанские бизнесмены смогут вернуть 50% затрат за переработку мусора

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Город
1 октября 2024  12:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Компаниям, занимающимся переработкой отходов, окажут финансовую помощь. Новую меру поддержки смогут получить предприятия малого и среднего бизнеса, которые специализируются на сборе и переработке мусора на территории города. Об этом сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».

Субсидии будут предоставляться в рамках реализации положений Жилищного кодекса РФ, обязывающих региональные власти оказывать поддержку организациям, участвующим в деятельности по обращению с ТКО.

Предприниматели смогут вернуть себе до 50% затрат на приобретение или создание оборудования для сортировки и переработки вторсырья, но не более 2 миллионов рублей. Также предусмотрена компенсация расходов на строительство или обустройство площадок для сбора и сортировки отходов – до 1 миллиона рублей.

В настоящее время проект документа, регламентирующего порядок предоставления субсидий, проходит антикоррупционную экспертизу.

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