Казанские Голубые озера получат круглосуточную охрану

В ближайшее время на территории природного заказника «Голубые озера» появится круглосуточный пост охраны. На эти цели из бюджета выделено 1,25 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

До 1 августа подрядчику предстоит установить контрольно-пропускной пункт, оснащенный современными системами контроля доступа, видеонаблюдения и противопожарной безопасности. Охрана будет работать посменно – не менее двух сотрудников с удостоверениями частных охранников IV разряда на каждые 12 часов дежурства.

В обязанности охраны войдет контроль за соблюдением режима работы заказника (с 5:00 до 22:00 летом и с 8:00 до 18:00 в зимний период), пресечение правонарушений, проверка документов посетителей и транспортных средств. Особое внимание уделят профилактике краж и противоправных действий на территории.

Согласно тендеру, сотрудники будут обеспечены спецсредствами, включая тревожную кнопку, металлоискатели и средства пожаротушения. В случае чрезвычайных ситуаций они обязаны оперативно реагировать и принимать меры по спасению людей и имущества.