Казанские городские службы готовят ливневую канализацию к испытанию непогодой

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Город
25 июня 2024  15:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Специалисты МУП «Городское благоустройство» уже несколько месяцев ведут планомерную работу по проверке и обслуживанию системы ливневой канализации.

Особое внимание уделяется ремонту канализационных колодцев: устанавливаются новые решетки и крышки, восстанавливается асфальтовое покрытие вокруг них. Только за этот год уже приведены в порядок 89 колодцев и 26 прилегающих к ним участков дорог. Помимо этого, проведена очистка и восстановление пропускной способности более 2,5 километров ливневок.

Однако городские службы не ограничиваются плановыми работами и призывают жителей Казани присоединиться к борьбе с возможными подтоплениями.

«О проблемных участках вы всегда можете сообщать нам или в диспетчерскую службу «Городского благоустройства»: 555-07-96», - обращаются к горожанам в «Городском благоустройстве».

Зачастую именно бдительность и активная гражданская позиция помогают оперативно реагировать на ситуации и предотвращать возможные проблемы на дорогах города.

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