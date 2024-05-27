Казанские инспекторы составили около полутысячи протоколов о тонировке

Госавтоинспекция Казани напоминает водителям о последствиях «тонирования» автомобилей.

Согласно техническому регламенту о безопасности транспортных средств, светопропускание стекол должно быть не менее 70%. Нарушение этого правила влечет административную ответственность и штраф до 500 рублей.

В ходе прошлой недели сотрудниками ГИБДД Казани было выявлено и составлено 494 административных материала по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. 11 водителей были доставлены в территориальные отделы полиции по части 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Из 11 нарушителей, трое уже получили административный арест на 3 суток, а двое – на 2 и 5 суток. Остальные ждут рассмотрения административных дел.

Рейды продолжаются, ГИБДД обещает предоставить информацию о результатах.