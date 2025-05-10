Казанские кинематографисты получили грант 1,7 млн рублей на фильм

Молодая команда из Татарстана стала победителем всероссийского конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее» с проектом о 340-летней татарской деревне Кестым в Удмуртии. Фильм расскажет о феномене деревни, где большинство жителей носят фамилию Касимовы, являясь потомками царевича Касима.

Ключевые аспекты проекта:

Грантовая поддержка в размере 1,7 млн рублей от Фонда поддержки регионального кино

Съемки повседневной жизни, традиций и уникального родового праздника

Планы по организации открытого показа в Казани для молодежной аудитории

«Это история не только о сохранении татарской культуры, но и удивительный пример родовой памяти, актуальный для всей России», – отмечает режиссер Амир Галиаскаров.

Конкурс проводится при поддержке Минкультуры РФ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В этом году победители из 24 регионов получат съемочную поддержку для реализации проектов в 30 субъектах страны.