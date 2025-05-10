Казанские кинематографисты получили грант 1,7 млн рублей на фильм

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Республика
10 мая 2025  14:55

Молодая команда из Татарстана стала победителем всероссийского конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее» с проектом о 340-летней татарской деревне Кестым в Удмуртии. Фильм расскажет о феномене деревни, где большинство жителей носят фамилию Касимовы, являясь потомками царевича Касима.

Ключевые аспекты проекта:

  • Грантовая поддержка в размере 1,7 млн рублей от Фонда поддержки регионального кино
  • Съемки повседневной жизни, традиций и уникального родового праздника
  • Планы по организации открытого показа в Казани для молодежной аудитории

«Это история не только о сохранении татарской культуры, но и удивительный пример родовой памяти, актуальный для всей России», – отмечает режиссер Амир Галиаскаров.

Конкурс проводится при поддержке Минкультуры РФ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В этом году победители из 24 регионов получат съемочную поддержку для реализации проектов в 30 субъектах страны.

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