Казанские компании не вошли в перечень экономически значимых в стране

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Россия/Мир
5 марта 2024  08:28
Автор:
Эндже Гарафиева

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписью утвердил перечень экономически-значимых компаний в стране. Статус даёт возможность отрезать иностранных инвесторов из недружественных стран от корпоративного права в фирме и получать от них дивиденды — то, чего лишились контролирующие акционеры из-за западных ограничений. Обращения рассматривает арбитражный суд.

В списке оказались: X5 Group, под чьим управлением существуют «Пятёрочка» и «Перекрёсток», «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»), угледобывающая компания «Разрез Аршановский», АО «АБ-Холдинг», «ЮНС-холдинг», а также производитель удобрений «Акрон Групп».

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