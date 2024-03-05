Казанские компании не вошли в перечень экономически значимых в стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписью утвердил перечень экономически-значимых компаний в стране. Статус даёт возможность отрезать иностранных инвесторов из недружественных стран от корпоративного права в фирме и получать от них дивиденды — то, чего лишились контролирующие акционеры из-за западных ограничений. Обращения рассматривает арбитражный суд.

В списке оказались: X5 Group, под чьим управлением существуют «Пятёрочка» и «Перекрёсток», «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»), угледобывающая компания «Разрез Аршановский», АО «АБ-Холдинг», «ЮНС-холдинг», а также производитель удобрений «Акрон Групп».