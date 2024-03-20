Казанские медики будут соревноваться в шведской эстафете, плавании и шахматах

В Казани стартовала спартакиада медработников. Ее участники будут соревноваться в 10 видах спорта – в плавании, волейболе, киберспорте и пр. Среди команд главных врачей и станции скорой медицинской помощи пройдет товарищеский хоккейный матч.

Соревнования продлятся две недели. Общий зачет определит победителей.

Начальник казанского горздрава Владимир Жаворонков заявил, что еще в позапрошлом году в Казани впервые заговорили о спартакиаде и сегодня, увидев горящие глаза и улыбки спортсменов, он понял, что решение о проведении оказалось верным.