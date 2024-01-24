Казанские молодожены привезли с выставки «Россия» семейный огонь

Супруги Зиятдиновы заключили брак на выставке-форуме «Россия». Оттуда в столицу РТ молодожены привезли лампаду с пламенем, зажженным от семейного очага «Сердце России», который станет символом Года семьи, стартовавшего в стране.

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Республика
24 января 2024  19:17
Автор:
Владислав Косолапкин

«Мы уже не в первый раз посетили выставку-форум «Россия». Советуем всем ее посетить. Там очень много классного, интересного, вы будете гордиться своей страной. Мы очень гордимся тем, что именно нас выбрали, чтобы привезти семейный огонь для всего ПФО. Как только мы узнали про этот шанс, мы даже не сомневались и сразу решили, что должны попробовать оказаться там», — прокомментировала Сюмбель Зиятдинова.

«Перелет с очагом в Казань — это был целый аттракцион, который мы запомним на всю жизнь. Нас трижды проверяли перед посадкой, везде спрашивали документы. Но мы смогли, огонь не погас. Я всю дорогу держал его в руках. Сказали, что по-другому его везти нельзя», — дополнил ее Самат Зиятдинов.

В Москве на церемонии зажжения огня присутствовали семьи из разных регионов России. После того, как молодые люди получили символическую лампаду с большим красным сердцем, их ждало увлекательное путешествие в Татарстан. Молодожены также поделились своими планами на будущее.

«Мы оба выросли в многодетных семьях, и будем следовать этому примеру», - сказали они с улыбкой.
Зиятдиновых встретили народные танцы и песни. Пожелания счастья молодым произнес диктор аэропорта.

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