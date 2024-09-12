Казанские охотники передали более сотни ружей для борьбы с дронами в зоне СВО

news_top_970_100
Город
12 сентября 2024  15:39
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане идет акция по сбору охотничьего оружия для нужд бойцов, участвующих в специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ, на сегодняшний день жители республики передали уже 115 гладкоствольных ружей. Инициатором сбора стал благотворительный фонд «Za мирное небо» во главе с Тимуром Эткеевым.

 Фото: © пресс-служба Росгвардии по РТ

Опыт боевых действий показал, что охотничьи ружья – эффективное средство борьбы с дронами, отметил Эткеев. Он также призвал всех неравнодушных присоединиться к акции, оказав помощь в приобретении боеприпасов.

Желающим передать оружие необходимо обратиться в районное отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии на Лазарева, 16.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани рабочий сорвался с 13 этажа из-за обрыва страховки
Вадим Савин возглавил казанскую Госавтоинспекциию
Вадим Савин возглавил казанскую Госавтоинспекциию
В Кремле заявили, что атаки БПЛА не помешают проведению саммита БРИКС в Казани
Водитель мопеда без шлема погиб после ДТП в Челнах
Казанские охотники передали более сотни ружей для борьбы с дронами в зоне СВО
Казанские охотники передали более сотни ружей для борьбы с дронами в зоне СВО
В Казани стартуют осенние ярмарки с ценами ниже магазинных
Жаворонков рассказал, как Кировский район в Казани отметит 100-летие
В Татарстане замечены автомобили Tesla Cybertruck
В Татарстане замечены автомобили Tesla Cybertruck