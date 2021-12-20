Казанские педагоги получат до 50 тыс. рублей перед Новым годом

В Казани учителям перед Новым годом выплатят до 50 тыс. рублей. Однако эту сумма может варьироваться с учетом многочисленных факторов. Это указано в распоряжении начальника управления образования Ирека Ризванова.

«Начисление единовременной выплаты за декабрь 2021 года производить на каждое физическое лицо в соответствии с табелями учета рабочего времени только по основному месту работы и основной педагогической должности», – сказано в документе.

Также упоминается, что в выплату включена установленная нагрузка по тарификации.

Предновогодние премии не получат директора школ и их заместители.