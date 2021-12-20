 Казанские педагоги получат до 50 тыс. рублей перед Новым годом
news_header_top_970_100

Казанские педагоги получат до 50 тыс. рублей перед Новым годом

Бонус к зарплате может варьироваться с учетом многочисленных факторов.

Республика
20 декабря 2021  18:28
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани учителям перед Новым годом выплатят до 50 тыс. рублей. Однако эту сумма может варьироваться с учетом многочисленных факторов. Это указано в распоряжении начальника управления образования Ирека Ризванова.

«Начисление единовременной выплаты за декабрь 2021 года производить на каждое физическое лицо в соответствии с табелями учета рабочего времени только по основному месту работы и основной педагогической должности», – сказано в документе.

Также упоминается, что в выплату включена установленная нагрузка по тарификации.

Предновогодние премии не получат директора школ и их заместители.

 

Новости
Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил подготовить программу для решения кадровой проблемы в городе
В Татарстане на этой неделе температура может опуститься до - 27 градусов
Казанские педагоги получат до 50 тыс. рублей перед Новым годом
Роскартография записала альбом звуковых колебаний разных регионов ПФО
Прокуратура Казани проводит проверку после гибели мужчины в люке с жидким битумом
В Казани в цистерне с отработанным мазутом погиб мужчина
В Казани местный житель украл бывшую возлюбленную и угрожал ей расправой
Рождественская ярмарка в Savin House