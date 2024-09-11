Казанские полицейские задержали подозреваемого в краже трех телефонов

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Город
11 сентября 2024  17:54
Автор:
Владислав Косолапкин

Заявление в полицию поступило от владельца точки розничной продажи электроники, расположенной в Советском районе Казани. Он рассказал правоохранителям, что неизвестные лица разбили стекло витрины и украли три смартфона.

Сумма ущерба была оценена в 60 тысяч рублей, сообщает УМВД РФ по г. Казани. В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, который был вскоре задержан. Мужчина 1997 года рождения признал свою вину и рассказал, что продал смартфоны.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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