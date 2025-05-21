Казанские приставы задержали местного жителя с именем Исус Христос

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Город
21 мая 2025  15:42

В Казани судебные приставы обеспечили принудительный привод 45-летнего жителя с необычным именем Исус Христос на судебное заседание. Мужчина подозревается в организации фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей скромной квартире площадью всего 31,9 квадратных метров, сообщает телеграм-канал ГУФССП России по РТ.

Отмечается, что для задержания подозреваемого приставам пришлось проявить смекалку. После безуспешных попыток вызвать ответчика, сотрудники сделали вид, что уходят, но продолжили дежурить у дверей. Когда мужчина вышел из квартиры, его задержали.

За воспрепятствование работе судебных приставов Московский районный суд Казани оштрафовал Исуса Христа на 60 тысяч рублей. Благодаря оперативным действиям приставов, судебное заседание по уголовному делу о фиктивной регистрации состоялось в установленный срок.

 

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