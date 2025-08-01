Казанские проекты претендуют на победу в архитектурном рейтинге

Два казанских проекта вошли в шорт-лист национального рейтинга «Золотая капитель 2025». Среди номинантов — реконструкция здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» и детский сад на 340 мест на Новой Портовой. Оба объекта разработаны московским архитектором Рубеном Аракеляном и бюро WALL по заказу группы компаний «СМУ-88».

Еще одним претендентом на победу стал проект Центра медитации и телесных практик в Казани. Все три работы представлены в разделе «Концепции». Помимо них, в шорт-листе — более 50 проектов со всей России. Итоги конкурса объявят в августе в рамках «Дней архитектуры в Новосибирске».

Реконструкция здания Крестовниковых предполагает создание «здания в здании» с сохранением исторического фасада и стеклянной кровлей. Здесь появятся музейные пространства, спа-зона, бутики и апартаменты. Детский сад на Новой Портовой выполнен в концепции микродеревни с зеленым двором, деревянными домиками и открытыми галереями.

«Золотая капитель» — один из старейших архитектурных конкурсов России, проводится с 1996 года. В жюри входят ведущие эксперты, оценивающие работы в различных номинациях — от концепций до реализованных проектов.