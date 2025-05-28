Казанские росгвардейцы пресекли две магазинные кражи

В Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух злоумышленников, совершивших кражи в сетевых магазинах. Первый инцидент произошел в гипермаркете цифровой техники на улице Петербургской, где 44-летний мужчина попытался вынести телевизор стоимостью более 35 тысяч рублей, минуя кассовые терминалы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сигнал о правонарушении поступил на пульт дежурного в дневное время. Группа задержания прибыла на место в течение нескольких минут и передала подозреваемого полиции.

Спустя три дня аналогичная ситуация повторилась в строительном магазине на проспекте Фатыха Амирхана. Здесь 47-летний покупатель спрятал в рюкзак электродрель с насадками на общую сумму около 9 тысяч рублей. Сработавшая сигнализация позволила персоналу магазина и прибывшему наряду Росгвардии оперативно задержать злоумышленника.

В обоих случаях решается вопрос о возбуждении уголовных дел по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Сотрудники вневедомственной охраны отмечают, что подобные пресечения стали возможны благодаря слаженной работе систем безопасности торговых точек и оперативному взаимодействию с правоохранительными органами.

Эксперты обращают внимание на участившиеся случаи краж из крупных магазинов и рекомендуют владельцам бизнеса регулярно проверять работу тревожных кнопок и систем видеонаблюдения.