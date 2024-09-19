Казанские школьники смогут получить сертификат по финансовой грамотности онлайн

С 20 сентября стартует новый сезон онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности. В этом году казанские школьники, как и все российские учащиеся, смогут присоединиться к занятиям в прямом эфире с 01:00 до 18:00 по московскому времени и выбрать удобное время для обучения.

В осеннюю сессию школьников ждут 28 уроков по финансовой грамотности и профориентации, в том числе занятия по трем новым темам. Ученики 5-7 классов узнают о современных способах оплаты товаров и услуг, а также о том, как защититься от мошенников. Старшеклассники познакомятся с темой цифрового рубля и узнают, как защитить свои права при взаимодействии с финансовыми организациями.

Важным изменением станет возможность получить сертификат сразу после прохождения урока. Для этого необходимо активно участвовать в занятии и ответить на несколько вопросов.

Напомним, что весенняя сессия онлайн-уроков Банка России охватила все школы и учреждения среднего профессионального образования Татарстана. В ней приняли участие более 109 тысяч школьников и студентов колледжей республики.