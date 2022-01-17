 Казанские школьники за 2021 год сдали на переработку более 50 тыс. пластиковых бутылок
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Казанские школьники за 2021 год сдали на переработку более 50 тыс. пластиковых бутылок

Общий вес пластиковой тары составил 1753 кг.

Город
17 января 2022  14:38
Автор:
Эдуард Салихов

Казанские школьники за 2021 года сдали на переработку более 50 000 пластиковых бутылок и 6 120 алюминиевых банок. Об этом сообщает управляющая компания “Предприятие ЖКХ”.Вес пластиковой тары составил 1753 кг, алюминиевой -  более 90 кг.

Так,  школа № 167 собрала 355 кг пластиковых бутылок и 19,5 кг алюминия, школа № 181 ‒  154 кг ПЭТ и 12 кг алюминия,  школа № 72 ‒ 149 кг ПЭТ и 5 кг алюминия. 

Собранное сырье еженедельно забирает спецмашина,  далее отходы попадают на сортировочную станцию, где их взвешивают  и прессуют.  После этого готовое сырье направляют на переработку. Напрмиер: производство скейт-бордов, лыж, скамеек, велосипедов, футболок и других изделий.

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