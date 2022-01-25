 Из-за роста заболеваемости детей казанские школы отправили на карантин 26 классов
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Из-за роста заболеваемости детей казанские школы отправили на карантин 26 классов

Самый большой процент заболевших от общего числа учащихся — 15%.

Город
25 января 2022  11:16
Автор:
Ольга Полякова

Школы Казани начали закрывать на карантин из-за роста количества заболевших детей. Об этом «КВ» сообщила пресс-служба мэрии города.

На вчерашний день в 16 казанских школах на карантин отправили 26 классов. Вопрос закрытия образовательных учреждений на карантин в каждой школе решается точечно, исходя из статистики заболеваемости. Самый большой процент заболевших от общего числа учащихся — 15%.

«Если класс закрывается на карантин, то детям дается домашнее задание, которое они выполняют. То есть обучение происходит не на удаленке, а просто каждый учитель скидывает свое домашнее задание», — уточняется в сообщении. 

Известно, что на карантин учащихся отправляют на неделю, после этого времени проводится мониторинг количества заболевших. И либо класс возвращается в школу, либо карантин для этих учеников продлевают.

 

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Из-за роста заболеваемости детей казанские школы отправили на карантин 26 классов
Из-за роста заболеваемости детей казанские школы отправили на карантин 26 классов
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