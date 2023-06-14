Казанские спортсмены победили в первенстве России по прыжкам в воду. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Амира Кужахмедова и Амалия Багаутдинова одержали победу в синхронном прыжке с трехметрового трамплина, а Александр Копылов занял первое место в прыжках с метрового трамплина и второе место в прыжке с вышки.

Все трое являются воспитанниками спортшколы олимпийского резерва по водным видам спорта «Акватика».

В соревнованиях приняли участие 250 детей в возрасте от 8 до 13 лет из 14 регионов России и Белоруссии.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани проведут соревнования мини-беспилотных автомобилей.

Чемпионат пройдет на форуме Kazan Digital Week 21 сентября. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей.