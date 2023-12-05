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Казанские студенты-медики проходят практику в Набережных Челнах и Альметьевске

В медучреждениях Челнов и Альметьевска продолжают готовить юных врачей на практике, сообщает пресс-служба Казанского государственного медицинского университета (КГМУ).

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Республика
5 декабря 2023  18:45
Автор:
Владислав Косолапкин

Студенты шестого курса на протяжении последних пяти лет проходят практическое обучение в медицинских организациях, готовясь к будущей работе. Этот проект осуществляется при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан и в рамках Программы развития вуза до 2030 года.

Основная цель проекта заключается в обеспечении малых городов и районных центров квалифицированными медицинскими специалистами путем проведения студенческого обучения и выполнения функциональных обязанностей во время клинических ротаций. За последние пять лет более 50% студентов и ординаторов Казанского ГМУ, участвовавших в этой практике, выбрали карьеру в организациях, где они получали опыт.

С сентября студенты шестого курса лечебного факультета Казанского ГМУ проходят практику в медицинских учреждениях Набережных Челнов и Альметьевска. Они завершают цикл по онкологии в конце декабря, принимая участие в врачебных консилиумах и углубляясь в диагностический поиск. Студенты отмечают ценность полученных знаний. Проект предоставляет студентам возможность выбирать свой дальнейший путь в медицине. Участники проекта получают преимущества при поступлении в ординатуру, а также поддержку в обеспечении местами в общежитии и доступом к средствам обучения.

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